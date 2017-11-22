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22/11/2017 02:16

Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

Полиция Гонконга арестовала 19-летнюю модель из Греции за попытку провести через границу кокаин. 2,6 килограмма наркотика девушка прятала в потайном отсеке своего рюкзака. Об этом сообщает портал Law and Crime.

Греческая модель стала уже четвертой контрабандисткой наркотиков, пойманных таможней Гонконга за последнюю неделю. Ранее была задержана 52-летняя женщина, которая перевозила 2,5 килограмма кокаина в 180 презервативах.

Максимально возможное наказание за подобные преступления — пожизненное заключение.

10 ноября сообщалось, что суд Великобритании приговорил к двум годам условно мужчину, который пытался продать найденный на пляже кокаин.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

22/11/2017

 

Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

 

Полиция Гонконга арестовала 19-летнюю модель из Греции за попытку провести через границу кокаин. 2,6 килограмма наркотика девушка прятала в потайном отсеке своего рюкзака. Она стала же четвертой контрабандисткой наркотиков, пойманных таможней Гонконга за последнюю неделю.

 

 

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