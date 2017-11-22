Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами

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22/11/2017
Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге
Полиция Гонконга арестовала 19-летнюю модель из Греции за попытку провести через границу кокаин. 2,6 килограмма наркотика девушка прятала в потайном отсеке своего рюкзака. Она стала же четвертой контрабандисткой наркотиков, пойманных таможней Гонконга за последнюю неделю.
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