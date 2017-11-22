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в мире
22/11/2017 02:48

Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами

Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами

Троих военнослужащих сняли с должности в Белом доме за «неподобающие контакты» с иностранками во время поездки в Азию. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает Washington Post.

Военные состояли в специальном подразделении, отвечающем за безопасность первых лиц государства, в том числе и президента США. Как считают в Пентагоне, снятые с должности военные имели контакты с иностранками во время визита Дональда Трампа во Вьетнам. В чем выразилось недопустимое поведение, не сообщается. Но если расследование подтвердит подозрения, то военные могут быть уволены из армии или даже предстать перед военным судом.

В июле сообщалось, что охранник спас Дональда Трампа от падающей на него лампы.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

22/11/2017

 

Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

 

Полиция Гонконга арестовала 19-летнюю модель из Греции за попытку провести через границу кокаин. 2,6 килограмма наркотика девушка прятала в потайном отсеке своего рюкзака. Она стала же четвертой контрабандисткой наркотиков, пойманных таможней Гонконга за последнюю неделю.

 

 

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