21/11/2017 05:08 Накопленный Украиной газ маскирует отсутствие угля В украинские подземные хранилища газа (ПХГ) к зиме закачано почти на 3 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. Это позволило украинскому правительству делать бравурные заявления о готовности к отопительному сезону. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что Украина решила одну проблему, значительно усугубив другую. В последние дни Украина перестала закачивать купленный и добытый газ в подземные хранилища газа (ПХГ). Топливо сразу направляется потребителю: по состоянию на 18 ноября объем газа в ПХГ уменьшился на 134 млн кубов (на 0,8% ) до 16,59 млрд кубометров, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Отопительный сезон традиционно начался в середине октября, однако только для больниц и детских садов, для остальных потребителей включение отопления растянулось до ноября. Например, в конце октября в украинской столице без отопления оставались 234 жилых дома. Поэтому на полную мощность отбор газа из украинского ПХГ тогда и не вышел. Теперь можно&В констатировать старт полноценного отопительного сезона.

В этом году Киев закачал в ПХГ намного больше, чем в предыдущую зиму – 17 млрд кубометров. Для сравнения: к началу отопительного сезона в 2016-2017 годах Украина закачала лишь 14,7 млрд. Прошлую зиму в итоге закончили рано – 8 марта, тогда как в позапрошлую зиму отопление отключили на месяц позже (10 апреля).

Эти 17 млрд кубов позволили премьер-министру Украины &В Владимиру Гройсману уверенно заявить, что «мы пройдем абсолютно нормально эту зиму, Украина готова, запасы энергоресурсов на должном уровне, в том числе и природного газа». Нежели и правда Украина наконец-то подготовилась к зиме так, как следует?

Однако такое заявление Гройсмана удивило члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрия Корольчука. «Если по газу действительно есть запасы, которые соответствуют требованиям готовности к отопительному сезону, то с запасами угля большие проблемы. Сейчас запасы угля именно на ТЭС составляют всего лишь 1,1 млн тонн, а должно быть хотя бы 2,5 млн. Планировали накопить до 3,5 млн тонн. Разница более чем в три раза. Это самые низкие запасы угля на украинских ТЭС с 2014 года», - говорит Корольчук.

Причем в стране наблюдается дефицит уже не только антрацита (из Донбасса не везут уголь из-за блокады), но и угля газовой группы (падение добычи в самой Украине), который тоже приходится импортировать. Буквально недавно пришла партия газового угля из США.

По словам украинского эксперта, теоретически &В Украине достаточно для отопления 14 млрд кубов газа в ПХГ. «Дополнительно закачанные 3 млрд кубометров являются гарантией, что транзит российского газа через украинскую территорию пройдет без проблем. Но это на самом деле под вопросом из-за дефицита угля. Импорт угля не покрывает все потребности», - говорит Корольчук. Уголь нынче возят издалека и задорого – из ЮАР и США.

Казалось бы, причем здесь уголь? Дело в том, что из-за дефицита угля Украина начала переводить работавшие на угле теплоэлектростанции (ТЭС) на газогенерацию. Этой зимой Украине потребуется намного больше газа именно для ТЭС. Минерго Украины уже согласовало с местным кабмином возможность использовать эти 3 млрд кубометров газа из ПХГ в отопительный сезон на газо-мазутных блоках ТЭС. «Иными словами, мы эту транзитную подушку будем использовать для собственных нужд. Если будет сложная ситуация, не факт, что закаченного в ПХГ газа хватит для поддержки давления в системе», - говорит Юрий Корольчук.

Если наступят сильные морозы, то европейцы будут просить больше транзитного газа, а Украине самой надо будет качать больше газа для собственных ТЭС. В итоге Киев вновь может стать перед выбором – обеспечить теплом европейцев или собственных граждан.

«Недавно на заседании антимонопольного комитета государственный представитель энергорынка прямо заявил о том, что никакой заслуги украинского правительства, Минэнерго или Нафтогаза в том, что предыдущие отопительные сезоны прошли хорошо и без проблем, нет. Просто нам повезло с погодой, потому что работали с колес, на пределе возможностей. И в этом отопительном сезоне будет абсолютно так же и дай бог, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Но если они произойдут, не сомневаюсь, что спишут все на «агрессора», на Россию»,&В - говорит эксперт украинского Института энергетических стратегий.

С одной стороны, Украина стала в последние годы потреблять меньше газа. Во-первых, ушли такие крупные потребители, как Донбасс и Крым. Во-вторых, украинская промышленность резко просела (из-за кризиса в целом и разрыва кооперации с РФ). Однако следствием политики украинский властей стало также искусственное снижение потребления газа и электричества. Если раньше страдали только промышленные объекты (для них вводили ограничения потребления), то теперь и социальные объекты.

«Они сейчас сильно экономят, дают минимум газа. Кого ни спрошу, все рассказывают, что у их детей в садике температура воздуха в помещении всего лишь 17 градусов тепла. Уже говорят, что на январь и февраль

«Я бы понял бы, если бы причиной были объективные сложные моменты, созданные со стороны. Но кто заблокировал поставку угля с Донбасса ровно год назад? Зачем было блокировать?», - риторически замечает эксперт.

В итоге Киеву приходится переплачивать за импортный уголь (донбасский уголь в разы дешевле). Более того, импорт угля убыточен для украинских ТЭС. «Тарифы не покрывают стоимость импортного угля. Рекомендованная Минэнерго цена на уголь 2400 грн без НДС, а завозимый уголь уже сейчас стоит около 3 тыс. грн и выше», - говорит Корольчук. Если бы не было блокады Донбасса и закрытия украинских шахт, то не было бы и такого серьезного дефицита угля. Перевод ТЭС на газо-мазутные блоки не только не решает проблемы энергосистемы Украины, но и приносит убытки ТЭС, госбюджету и населению.

По данным эксперта, цена электроэнергии, вырабатываемая на ТЭС ДТЭК, составляет 1,60 грн за один киловатт электроэнергии. Хотя с учетом стоимости импортного угля она должна быть 1,90 грн за киловатт. А если ТЭС сжигает газ, то цена возрастает минимум до 4,5 грн за киловатт. «Даже при цене импортного угля в 100 долларов стоимость сжигания газа будет существенно дороже», - говорит Корольчук.

Та же ситуация и по газу. Кто заставлял Украину переплачивать за газ посредникам, вместо того, чтобы покупать его напрямую у России по более низкой цене? Реверсный газ, покупаемый сейча Украиной – это, по сути, российский газ, который европейцы перепродают Украине, наполняя свои карманы. Киев сам не раз признавался, что ему приходится переплачивать. «В четвертом квартале покупаем реверсный газ в Европе по 260 долларов, летом было – 230 долларов, но цены растут. Долгосрочных контрактов нет, берем &В на спотовом рынке: что есть на рынке, то и купили. И скоро цена на газ в силу роста барреля выше 60 долларов еще подрастет», - говорит Корольчук.

Кроме того, «Нафтогаз» покупает газ за счет кредитов ЕБРР и ВБ. «У него долгов накопилось порядка 4 млрд долларов. Раньше говорили, что Россия через Газпромбанк накачивает Нафтогаз кредитами (на покупку газа), чтоб потом его обанкротить и купить. А теперь получается, что ЕС накачивает его кредитами через ЕБРР и ВБ, чтобы обанкротить и купить», - иронизирует Корольчук.

В украинские подземные хранилища газа (ПХГ) к зиме закачано почти на 3 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. Это позволило украинскому правительству делать бравурные заявления о готовности к отопительному сезону. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что Украина решила одну проблему, значительно усугубив другую. В последние дни Украина перестала закачивать купленный и добытый газ в подземные хранилища газа (ПХГ). Топливо сразу направляется потребителю: по состоянию на 18 ноября объем газа в ПХГ уменьшился на 134 млн кубов (на 0,8% ) до 16,59 млрд кубометров, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».Отопительный сезон традиционно начался в середине октября, однако только для больниц и детских садов, для остальных потребителей включение отопления растянулось до ноября. Например, в конце октября в украинской столице без отопления оставались 234 жилых дома. Поэтому на полную мощность отбор газа из украинского ПХГ тогда и не вышел. Теперь можно&В констатировать старт полноценного отопительного сезона.В этом году Киев закачал в ПХГ намного больше, чем в предыдущую зиму – 17 млрд кубометров. Для сравнения: к началу отопительного сезона в 2016-2017 годах Украина закачала лишь 14,7 млрд. Прошлую зиму в итоге закончили рано – 8 марта, тогда как в позапрошлую зиму отопление отключили на месяц позже (10 апреля).Эти 17 млрд кубов позволили премьер-министру Украины &В Владимиру Гройсману уверенно заявить, что «мы пройдем абсолютно нормально эту зиму, Украина готова, запасы энергоресурсов на должном уровне, в том числе и природного газа». Нежели и правда Украина наконец-то подготовилась к зиме так, как следует?Однако такое заявление Гройсмана удивило члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрия Корольчука. «Если по газу действительно есть запасы, которые соответствуют требованиям готовности к отопительному сезону, то с запасами угля большие проблемы. Сейчас запасы угля именно на ТЭС составляют всего лишь 1,1 млн тонн, а должно быть хотя бы 2,5 млн. Планировали накопить до 3,5 млн тонн. Разница более чем в три раза. Это самые низкие запасы угля на украинских ТЭС с 2014 года», - говорит Корольчук.Причем в стране наблюдается дефицит уже не только антрацита (из Донбасса не везут уголь из-за блокады), но и угля газовой группы (падение добычи в самой Украине), который тоже приходится импортировать. Буквально недавно пришла партия газового угля из США.По словам украинского эксперта, теоретически &В Украине достаточно для отопления 14 млрд кубов газа в ПХГ. «Дополнительно закачанные 3 млрд кубометров являются гарантией, что транзит российского газа через украинскую территорию пройдет без проблем. Но это на самом деле под вопросом из-за дефицита угля. Импорт угля не покрывает все потребности», - говорит Корольчук. Уголь нынче возят издалека и задорого – из ЮАР и США.Казалось бы, причем здесь уголь? Дело в том, что из-за дефицита угля Украина начала переводить работавшие на угле теплоэлектростанции (ТЭС) на газогенерацию. Этой зимой Украине потребуется намного больше газа именно для ТЭС. Минерго Украины уже согласовало с местным кабмином возможность использовать эти 3 млрд кубометров газа из ПХГ в отопительный сезон на газо-мазутных блоках ТЭС. «Иными словами, мы эту транзитную подушку будем использовать для собственных нужд. Если будет сложная ситуация, не факт, что закаченного в ПХГ газа хватит для поддержки давления в системе», - говорит Юрий Корольчук.Если наступят сильные морозы, то европейцы будут просить больше транзитного газа, а Украине самой надо будет качать больше газа для собственных ТЭС. В итоге Киев вновь может стать перед выбором – обеспечить теплом европейцев или собственных граждан.«Недавно на заседании антимонопольного комитета государственный представитель энергорынка прямо заявил о том, что никакой заслуги украинского правительства, Минэнерго или Нафтогаза в том, что предыдущие отопительные сезоны прошли хорошо и без проблем, нет. Просто нам повезло с погодой, потому что работали с колес, на пределе возможностей. И в этом отопительном сезоне будет абсолютно так же и дай бог, чтобы не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Но если они произойдут, не сомневаюсь, что спишут все на «агрессора», на Россию»,&В - говорит эксперт украинского Института энергетических стратегий.С одной стороны, Украина стала в последние годы потреблять меньше газа. Во-первых, ушли такие крупные потребители, как Донбасс и Крым. Во-вторых, украинская промышленность резко просела (из-за кризиса в целом и разрыва кооперации с РФ). Однако следствием политики украинский властей стало также искусственное снижение потребления газа и электричества. Если раньше страдали только промышленные объекты (для них вводили ограничения потребления), то теперь и социальные объекты.«Они сейчас сильно экономят, дают минимум газа. Кого ни спрошу, все рассказывают, что у их детей в садике температура воздуха в помещении всего лишь 17 градусов тепла. Уже говорят, что на январь и февраль всех студентов распустят , чтобы сэкономить на отоплении и электричестве. Вот такая цена», - рассказывает Корольчук. &В«Я бы понял бы, если бы причиной были объективные сложные моменты, созданные со стороны. Но кто заблокировал поставку угля с Донбасса ровно год назад? Зачем было блокировать?», - риторически замечает эксперт.В итоге Киеву приходится переплачивать за импортный уголь (донбасский уголь в разы дешевле). Более того, импорт угля убыточен для украинских ТЭС. «Тарифы не покрывают стоимость импортного угля. Рекомендованная Минэнерго цена на уголь 2400 грн без НДС, а завозимый уголь уже сейчас стоит около 3 тыс. грн и выше», - говорит Корольчук. Если бы не было блокады Донбасса и закрытия украинских шахт, то не было бы и такого серьезного дефицита угля. Перевод ТЭС на газо-мазутные блоки не только не решает проблемы энергосистемы Украины, но и приносит убытки ТЭС, госбюджету и населению.По данным эксперта, цена электроэнергии, вырабатываемая на ТЭС ДТЭК, составляет 1,60 грн за один киловатт электроэнергии. Хотя с учетом стоимости импортного угля она должна быть 1,90 грн за киловатт. А если ТЭС сжигает газ, то цена возрастает минимум до 4,5 грн за киловатт. «Даже при цене импортного угля в 100 долларов стоимость сжигания газа будет существенно дороже», - говорит Корольчук.Та же ситуация и по газу. Кто заставлял Украину переплачивать за газ посредникам, вместо того, чтобы покупать его напрямую у России по более низкой цене? Реверсный газ, покупаемый сейча Украиной – это, по сути, российский газ, который европейцы перепродают Украине, наполняя свои карманы. Киев сам не раз признавался, что ему приходится переплачивать. «В четвертом квартале покупаем реверсный газ в Европе по 260 долларов, летом было – 230 долларов, но цены растут. Долгосрочных контрактов нет, берем &В на спотовом рынке: что есть на рынке, то и купили. И скоро цена на газ в силу роста барреля выше 60 долларов еще подрастет», - говорит Корольчук.Кроме того, «Нафтогаз» покупает газ за счет кредитов ЕБРР и ВБ. «У него долгов накопилось порядка 4 млрд долларов. Раньше говорили, что Россия через Газпромбанк накачивает Нафтогаз кредитами (на покупку газа), чтоб потом его обанкротить и купить. А теперь получается, что ЕС накачивает его кредитами через ЕБРР и ВБ, чтобы обанкротить и купить», - иронизирует Корольчук. Оригинал (на 21/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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