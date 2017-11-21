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экономика
21/11/2017 06:48

В Москве открылась международная выставка «Мебель-2017»

В Москве открылась международная выставка «Мебель-2017»

20 ноября в Экспоцентре состоялось торжественное открытие 29-й международной выставки «Мебель-2017», давно уже ставшей главным мероприятием мебельного рынка в России и Восточной Европе.

Выставка организована ОА «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Российского экспортного центра, Союза архитекторов России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Кроме того, содействие в организации мероприятия оказали Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, а также Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

Открывая мероприятие, заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов отметил, что в последние годы мебельная отрасль в нашей стране развивается динамично, отечественная продукция стала более конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешних рынках. Объем экспорта в страны дальнего зарубежья достигает 30 процентов, в страны СНГ — более 50 процентов. «Мы видим возрастающий интерес наших иностранных партнеров к российской продукции и на внутреннем рынке удается существенно потеснить иностранных производителей, причем не только из дорогого и среднего сегмента, но и сегмента дешевого. Интересные дизайн-решения и высокое качество продукции сделали российскую мебель популярной внутри страны и этот тренд с каждым годом усиливается», — подчеркнул замминистра.

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, тот факт, что 80 процентов экспонентов выставки – представители России, говорит о том, что мебельная промышленность в стране динамично развивается.
В свою очередь, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков подчеркнул, что доля продаж мебели на российском рынке постепенно растет в пользу отечественной — на нее сейчас приходится уже 56 процентов, тогда как на импортную — 44 процента. «Это большой труд российских компаний, которые не только курсом валют, но и качеством сумели добиться преимущества и динамичного развития», — заявил он.

В нынешнем году участие в выставке принимают 767 экспонентов из 28 стран мира, в том числе, представлены 630 российских предприятий. Специалисты из всех федеральных округов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья примут участие в мероприятиях, организованных в рамках выставки.

В частности, важным мероприятием станет круглый стол «Мебель России. Перспективы развития экспорта», в ходе которого будут обсуждаться актуальные вопросы развития мебельной промышленности. Кроме того, на проходящей в нынешнем году выставке впервые создана отдельная экспозиция компаний, предлагающих сотрудничество в формате готового бизнеса

Отвечая на вопрос «Ленты.ру», Виктор Евтухов также отметил, что за последние годы дизайн-решения и технологические подходы в российской мебельной индустрии значительно изменились. «Если не знать, кто производитель, не отличишь, импортная ли это мебель или отечественная. Очень хорошо, что на этой выставке будут работать отдельные площадки, посвященные именно дизайнерскому направлению в этой сфере, а также Worldskills, сегодня это важное популярное направление для того, чтобы развивать и рабочие специальности, технологические, конструкторские. Но так как мебель — это в большей степени товар потребительского рынка, в большей степени потребление в сфере B2C, надо сказать, что бороться за потребителя очень непросто, и мне кажется, что нашим мебельщикам в последние годы это удается — они имеют своего лояльного потребителя и развивают компетенции, поэтому я очень позитивно смотрю на перспективы развития нашей мебельной отрасли», — заявил замминистра.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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