«Калашников» поплывет за зерном

Заместитель директора Института промышленной экологии Уральского отделения РАН по науке Илья Ярмошенко заявил, что никакой опасности в выбросе радиации и превышении концентраций рутения Ru-106 на Урале нет. Об этом сообщает портал Znak.com.

«Зафиксированные значения по рутению-106 — 4,4–4,6 Беккереля на кубометр. В переводе на понятный язык это означает, что в одном кубометре анализируемого воздуха за 100 секунд происходило примерно пять распадов. Для понимания: у нас средние значения по радону в обычных квартирах в 10 раз выше», — пояснил Ярмошенко.

Он добавил, что переселять село Аргаяш не нужно, несмотря на превышение радиационного фона в 986 раз.

Специалист отметил, что сейчас гораздо важнее выяснить источник загрязнения. По его словам, даже если на производственном объединении «Маяк» произошла авария, «трудно себе представить выброс рутения-106 отдельно от других радионуклидов». По одной из версий, выброс мог произойти из-за падения космического аппарата, где он мог использоваться в качестве топлива.

Ранее 21 ноября Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В частности, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз.