Реальные доходы россиян резко сократились по сравнению с прошлым годом, но при этом зарплата выросла, сообщил Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-октябре 2017 года — также на 1,3 процента», — отмечается в материалах статистического ведомства.

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Среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38275 рублей. «По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 7,1 процента, в январе-октябре 2017 года — на семь процентов», — говорится в докладе Росстата.

Уровень безработицы в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 0,1 процента, до 5,1 процента. При этом в службе занятости в качестве безработных зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, снизилась на 6,5 процента, до 1451 доллара.