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экономика
21/11/2017 10:32

Россиянам порекомендовали больше работать

Россиянам порекомендовали больше работать

Жителям России следует больше времени уделять работе, чтобы достичь успеха, сказал в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

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00:13 — 2 июля
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Об этом он сказал, отвечая на вопрос агентства об идее учредить в России праздник специалистов по криптовалютам: «Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу».

В конце октября замминистра труда Любовь Ельцова сообщила, что в ведомство с просьбой установить такой праздник обратились представители финансового сообщества.

По ее словам, министерство рассмотрит это обращение в сответствие с правилами. Ельцова добавила, что отрасль криптовалют активно себя заявляет, и министерство будет с ней работать.

В 2017 году россияне в целом будут отдыхать 26 дней, не считая обычных выходных. В 2018 году выходных праздничных дней будет 19.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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