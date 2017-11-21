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экономика
21/11/2017 12:00

России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

России запретили демонстрировать военную технику на международном авиакосмическом салоне «Фарнборо» в Великобритании. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

«На международном авиасалоне "Фарнборо" мы следуем указаниям британской правительственной организации по контролю за экспортом в том, что касается эмбарго ЕС на импорт оружия и военной техники. И мы рады приветствовать всех участников выставки, кто выполняет эти требования», — пояснил представитель оргкомитета.

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00:03 — 23 июля
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Организаторы авиасалона ожидают производителей российской гражданской техники. В прошлом году российские компании также представляли в Великобритании только гражданскую продукцию.

Авиакосмическая выставка «Фарнборо» пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

В июле 2014 года Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации, которая собиралась посетить выставку «Фарнборо», из-за кризиса на Украине. В Москве такое решение назвали политически мотивированным.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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