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экономика
21/11/2017 13:32

Хакеры украли с криптокошелька 30 миллионов криптодолларов

Хакеры украли с криптокошелька 30 миллионов криптодолларов

Компания Tether сообщила о краже 30,95 миллиона единиц так называемых токенизированных долларов. Об этом сообщается в материалах компании. Tether выпускает криптовалюту, которая может использоваться для транзакций между криптовалютными биржами.

19 ноября средства были переведены на адрес неавторизованного биткоин-кошелька, отмечается в заявлении компании. В Tether заявили, что не позволят выкупить похищенные токены и сейчас пытаются вернуть их, чтобы активы не попали в глобальную экосистему. Специалисты опубликовали биткоин-адрес злоумышленников и предостерегли клиентов от обмена токенами с этим адресом.

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Курс токенизированного доллара Tether практически равен стоимости доллара.

На фоне сообщений о краже курс биткоина упал на 5,4 процента. По данным coinmarketcap.com, в 16:00 мск биткоин торговался на уровне 8175,77 доллара за монету.

В сентябре в Швейцарии была приостановлена деятельность компании Quid pro quo, распространявшей фальшивую криптовалюту E-Coin более года. За это время организация привлекла около 4,2 миллиона долларов от сотен клиентов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

 

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.

 

 

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