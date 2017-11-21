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экономика
21/11/2017 14:16

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП в Тюмени составит 2 миллиарда рублей

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) во вторник, 21 ноября, посетила Тюменскую область для проведения ряда встреч с руководством региона и представителями предпринимательского сообщества. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках совещания с участием губернатора Тюменской области Владимира Якушева, генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, представителей бизнес-сообщества, банков и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства обсуждались итоги совместной работы в области поддержки малых и средних компаний в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Также представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 7 инвестиционных проектов Тюменской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийной поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить около 2 миллиардов рублей, что позволит предпринимателям привлечь заемное финансирование общим объемом более 2,6 миллиарда рублей.

«Созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для ведения бизнеса мы уделяем особое внимание», — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, открывая совещание. «Считаю, что Корпорация МСП — ключевой объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса», — уточнил губернатор. «Взаимодействие корпорации и руководства Тюменской области позволяет обеспечить высокую эффективность работы по поддержке малых и средних компаний региона», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. «Так, в нынешнем году мы наблюдаем рост объема кредитно-гарантийной поддержки тюменских компаний, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики. Повышению предпринимательской активности и расширению информированности бизнеса о реализуемых мерах поддержки способствует работа Портала Бизнес-навигатора МСП, который предприниматели региона активно используют для решения ежедневных задач».

Александр Браверман также проинформировал участников совещания о реализуемых корпорацией мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области. В частности, предпринимателям региона предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму 816,3 миллиона рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 922,8 миллиона рублей для проектов, реализуемых в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг. В рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов МСП в Тюменской области Корпорацией выданы 45 поручительств для кредитов на общую сумму 712,72 миллиона рублей по ставке до 10,6 процента годовых.

Кроме того, в ходе совещания представители корпорации провели презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.

В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП был запущен ряд новых сервисов: система «Поток» (предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет) и система «Жизненные ситуации» (предоставляет пользователям информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса).

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

 

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.

 

 

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