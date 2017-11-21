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экономика
21/11/2017 14:32

«Газпром нефть» наградила молодых талантливых математиков

«Газпром нефть» наградила молодых талантливых математиков

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов стипендий и премий, совместно учрежденных компанией «Газпром нефть» и вузом в рамках проекта «Математическая прогрессия». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в «Ленту.ру».

Основная цель проекта — создание новых возможностей для одаренной молодежи в получении математического образования и развитии собственного потенциала.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что развитие фундаментальных наук «критически важно для инновационного развития страны». «Результаты теоретических разработок и научно-исследовательской работы — это основа для появления новых технологий и инноваций, обеспечивающих индустриальный прогресс. Поэтому «Газпром нефть» совместно с лабораторией им. Чебышева создает возможность для талантливых молодых российских математиков учиться и участвовать в исследованиях лучших отечественных и международных ученых», — сказал он. Топ-менеджер уточнил, что у проекта есть и практическая сторона: сотрудники лаборатории участвуют в исследовательских и технологических проектах нашей компании в области математического моделирования и создания передовых цифровых технологий.

«Поэтому для нас "Математическая прогрессия" — это долгосрочная инвестиция не только в российскую фундаментальную науку, но и технологическое развитие», — добавил Дюков.

«Газпром нефть» с 2013 года сотрудничает с лабораторией имени П.Л.Чебышева СПбГУ. Компания финансирует зарубежные стажировки студентов, аспирантов и сотрудников научного центра, проведение курсов, семинаров и конференций на базе лаборатории, поддерживает фундаментальные исследования в области точных наук. Компания выплачивает стипендии студентам бакалавриата по математике, достигшим существенных достижений в учебе и исследовательской деятельности.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.

 

 

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