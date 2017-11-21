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экономика
21/11/2017 14:32

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет около двух триллионов рублей в год. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила представитель центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, алкоголь и табак убивают ежегодно полмиллиона россиян. «Это крайне вредит экономике, просто банально некому работать у нас в стране и общий ущерб экономический примерно пару триллионов рублей в год вот от этих двух товаров», — сказала Халтурина.

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07:01 — 31 января
Залили глаза
О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя

Мировая практика показывает, что одна из действенных мер по снижению потребления алкоголя и табака — это сокращение точек продаж подобной продукции, отметила представитель Минздрава.

Данных, подтверждающих зависимость ограничений на продажу алкоголя и демографической ситуации нет, заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов.

В августе Минздрав предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

21/11/2017

 

Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

 

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет два триллиона рублей в год, подсчитали в Минздраве. Ежегодно алкоголь и табак убивают полмиллиона россиян. Сокращение точек продаж будет способствовать сокращению потребления вредной продукции, полагают эксперты.

 

 

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