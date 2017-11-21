Подсчитаны потери россиян от алкоголя и табака

Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет около двух триллионов рублей в год. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила представитель центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, алкоголь и табак убивают ежегодно полмиллиона россиян. «Это крайне вредит экономике, просто банально некому работать у нас в стране и общий ущерб экономический примерно пару триллионов рублей в год вот от этих двух товаров», — сказала Халтурина.

Залили глаза О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя Материалы по теме

Мировая практика показывает, что одна из действенных мер по снижению потребления алкоголя и табака — это сокращение точек продаж подобной продукции, отметила представитель Минздрава.

Данных, подтверждающих зависимость ограничений на продажу алкоголя и демографической ситуации нет, заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов.

В августе Минздрав предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.