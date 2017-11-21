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экономика
21/11/2017 14:48

Для производства iPhone X использовали школьников

Для производства новейших смартфонов iPhone X корпорация Apple использовала незаконный труд школьников из Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на самих школьников из Чжэнчжоу.

Шесть подростков от 17 до 19 лет рассказали изданию, что они и еще три тысячи их сверстников в сентябре ежедневно работали по 11 часов на заводе, который принадлежит тайваньского подрядчика Apple — компании Hon Hai Precision Industry (Foxconn). Молодые люди утверждают, что три месяца работы засчитывали им в качестве «трудовой практики».

«На работу нас отправила наша школа», — рассказала одна из участвовавших в «практике» школьниц, которая отказалась раскрывать свое имя из-за страха наказания. «Работа не имела ничего общего с нашей учебой», — заявила она, отметив, что в день она собирала около 1,2 тысячи камер для iPhone X.

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Apple и Foxconn признают, что на предприятии работали школьники, однако компании утверждают, что это было добровольно. При этом обе компании пообещали предпринять меры, чтобы дети не трудились сверхурочно. «Нам подтвердили, что на предприятии работали школьники, однако они работали добровольно. Компания предприняла меры, чтобы дети получили льготы и компенсации, а сверхурочная работа не допускалась», — заявили изданию в американской компании.

Один из представителей Foxconn рассказал газете, что компания ежегодно нанимает школьников и студентов в пиковые месяцы, например, перед выходом новинок на рынок. По его оценкам, в этот период число сотрудников завода может вырастать со 100 тысяч человек до 300 тысяч. В итоге завод выходит на мощности по производству до 20 тысяч смартфонов в день.

Региональное министерство образования заявило изданию, что компании помогают выпускникам получить трудовой опыт. Министерство образования КНР не ответило на запрос FT.

В апреле студент Нью-Йоркского университета Дэцзянь Цзэн проработал шесть недель на заводе Pegatron, который занимается сборкой iPhone. По его словам, сотрудники в среднем проводили на фабрике по 12 часов в день шесть дней в неделю.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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