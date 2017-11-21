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экономика
21/11/2017 17:32

Россияне влезли в микродолги

Россияне влезли в микродолги

Микрофинансовые организации (МФО) отчитались о резком росте одобрения новых микрозаймов. Об этом свидетельствует совместное исследование Бюро кредитных историй (БКИ) и сервиса онлайн-кредитования «Е-заем», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

С начала 2017 года доля одобренных микрозаймов выросла на 12 процентных пунктов, достигнув 64,7 процента. За календарный год (с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017-го) этот показатель вырос на 18,4 процентного пункта, или почти на 40 процентов в абсолютном выражении.

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00:01 — 18 августа
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают

БКИ и «Е-заем» отмечают, что рост микрокредитования происходит на фоне снижения интереса россиян к краткосрочным банковским кредитам: потребительским, займам по кредитным картам и наличным кредитам. Доля одобрения по потребительским кредитам в третьем квартале 2017 года находилась на уровне 36,3 процента против 39 процентов годом ранее.

Аналогично за год снизилась доля по наличным кредитам: с 55,7 процента в третьем квартале 2016 года до 51 процента по итогам третьего квартала 2017 года. Доля выданных кредитных карт снизилась за аналогичный период на 0,4 процентного пункта, до 31,3 процента.

Микрокредиты демонстрируют динамику роста, схожую с ипотекой и автокредитами. Доля одобрения жилищного кредитования за год, по данным БКИ, выросла с 63,7 до 67,3 процента, что стало рекордным показателем. Доля выданных автокредитов увеличилась с 39,3 процента в прошлом году до 49,3 процента по итогам третьего квартала 2017-го.

В середине октября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что потенциальными банкротами в России можно назвать около 800 тысяч человек, причем их число продолжает расти.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Россияне влезли в микродолги

21/11/2017

 

Россияне влезли в микродолги

 

Микрофинансовые организации отчитались о резком росте одобрения новых микрозаймов. С начала года доля одобрения микрозаймов выросла на 12 процентных пунктов, достигнув 64,7 процента. За календарный год (с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 года) этот показатель вырос на 18,4...

 

 

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