21/11/2017 17:30 В экономической войне Украины с Белоруссией победит ЕС Скандал с арестованным в Белоруссии украинским шпионом накаляется. На Украине уже слышны призывы применить излюбленный экономический инструмент - торговые санкции - теперь и против Минска. Сможет ли политический конфликт перерасти в экономическую войну, как она может выглядеть, и кто выйдет из нее победителем? Отношения Украины с Белоруссией накалились&В

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»&В Дмитрий Бондаренко уже привал Украину не доверять&В Александру Лукашенко, допуская, что Минск может выслать украинских дипломатов. А главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ»&В Юрий Бутусов призвал официальный Киев ввести санкции в отношении Белоруссии.

Может ли политический конфликт перерасти в экономический? И стоит готовиться к торговой войне между двумя бывшими советскими республиками?

Санкции – это все-таки в первую очередь политически-экономический инструмент США. Тогда как страны СНГ предпочитают пользоваться более «рыночными» методами – торговой войной. Собственно, до сих пор качелеобразные отношения двух стран в момент их охлаждения выливались именно в такую форму конфронтации. Но самое интересное, что, как и в случае с Россией, разрыв торговых отношений с Белоруссией будет намного более вредоносен для самой Украины.

Периодически между двумя странами возникают торговые споры – то конфетные, то сахарные, то пивные, то цементные. Так, в 2014 году Украина вводила заградительные пошлины на поставку белорусских молочных продуктов, кондитерских изделий, пива, холодильников, автомобильных шин, удобрений, ламп накаливания. Это был такой расширенный ответ на то, что Белоруссия ввела лицензирование для пива и кондитерских изделий, произведенных вне Таможенного Союза, в том числе на Украине. В итоге при получении лицензии, жаловались украинские производители, от них требовали повышения розничной цены в два и более раза.&В

Но сторонам всегда удавалось быстро находить общий язык. Правда, в силу кризиса и падения платежеспособности на Украине товарооборот с Белоруссией резко просел – с 6,25 млрд долларов в 2013 году до 2,8 млрд долларов в 2016-м. Причем, в прошлом году он еще показал рост на 10,5%. В этом году товарооборот увеличивается уже более чем на 20%. Заметно небольшое оживление.

Но главное, что



Украина покупает белорусских товаров в три раза больше, чем Белоруссия – украинских. А значит, объемы взаимной торговли сильно зависят от платежеспособности Украины,



отмечает Дмитрий Лукашов из&В IFC&В Markets. Так, по данным украинской статистики, в 2016 году Украина продала белорусам товаров всего на 903 млн долларов, а купила – на 2,8 млрд долларов.

Но самое интересно, что почти 70% белорусского экспорта на Украину составляют нефтепродукты и нефть (1,9 млрд долларов в 2016 году). Белоруссия – основной поставщик автомобильного бензина на Украину, Россия продает Украине куда меньше.

Украина также покупает немного белорусских удобрений, тракторов и грузовиков (на одну-две сотни миллионов долларов). А белорусы в свою очередь импортируют украинский жмых для производства корма для животных и черные металлы. Остальные статьи (мебель, например) составляют менее 100 млн долларов.

Поэтому единственным серьезным и болезненным шагом со стороны Украины против экономики Белоруссии может стать отказ от закупки белорусского бензина. И это будет сильный удар по Белоруссии. «Доля Украины во внешней торговле Белоруссии составляет 7,5% и она находится на втором месте после России, которая занимает примерно 52%. Это не так мало», - говорит Лукашов.

Минск, безусловно, потеряет серьезную статью доходов, но Киев повергнет свою страну в хаос из-за дефицита бензина. А это имеет значение и для снабжения Вооруженных сил. Сложно представить, что Киев может решиться на такой безумный шаг. Впрочеем, киевское руководство не раз демонстрировало и куда более экзотические решения в области экономики в угоду своим политическим принципам.

«Думаю, что отчаянное положение в экономике Украины и склонность ее властей к популизму может привести к введению экономических санкций против Белоруссии. Но это только усугубит положение рядовых украинцев: страна находится в глубокой рецессии и заместить белорусский импорт внутренним производством не сможет. В качестве последствий - снижение инвестиций в страну и рост цен на топливо», - говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

Ровно так же Киев в 2014 году отказался покупать российский газ напрямую у Газпрома. К чему это привело? К тому, что европейские трейдеры покупают этот газ у Газпрома и перепродают его с наценкой Украине. Ровно такой же сценарий можно провернуть и с импортным бензином.

«Нефтепродукты могли бы поставлять и европейские компании. Украина уже закупает природный газ в Европе, несмотря на то, что он дороже российского. Она вполне может начать закупать и европейский бензин»,&В - не исключает Лукашов.



Белоруссия, получая беспошлинно и по льготным ценам российскую нефть, перерабатывает ее на своих НПЗ, а дальше реализует нефтепродукты уже не на Украине, а в Европе, где трейдеры перепродают бензин с наценкой Украине.



Проигрывают от этого снова украинские граждане и украинская промышленность, ведь стоимость и так недешевого бензина взлетит еще больше. Пойдет ли Киев на это – зависит исключительно от заинтересованных европейских структур и их союзников внутри страны.

Но белорусский экономист не видит для предпосылок для такого сценария. «Для того, чтобы были экономические санкции или торговая война, необходимы политические мотивы, и чтобы были группы влияния, которым такой сценарий выгоден. Ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Украины я не вижу тех мощных групп, которые бы толкали руководителей стран к такому развитию ситуации», - говорит руководитель научно-исследовательского центра Мизеса (Минск) Ярослав Романчук.

По его мнению, этот скандал так или иначе будет купирован в силу имеющейся взаимозависимости двух стран по торговле нефтепродуктами и продуктами питания. Но главное, говорит, для Белоруссии важно с геополитической точки зрения сохранить статус страны как площадки для минских мирных переговоров. «Никто еще пока формально эту идею не похоронил, поэтому белорусское руководство будет стараться максимально корректно себя вести как с Украиной, так и с Россией, Казахстаном и Европой, придерживаясь этой стратегии поведения»,&В - считает Романчук.

Кроме того, у Порошенко есть другой рычаг давления в переговорах с Лукашенко – это членство Украины в ВТО. «Украина уже в ВТО и нам, чтобы вступить в этот клуб, необходимо будет получить разрешение Украины. Вот здесь начнутся интенсивные торговые переговоры, результат которых будет зависеть именно от того, насколько лоббисты в разных странах имеют возможности договариваться и продвигать свои позиции», - поясняет белорусский экономист.

Он уверен, что и Киев вряд ли пойдет на разрыв отношений с соседом. «На Украине есть самые разнообразные точки зрения, и радикальные, и призывы к санкциям, но я не думаю, что они серьезно рассматриваются органами госуправления на Украине – ни президентом, &В ни правительством, ни советом безопасности. Поэтому я не думаю, что последуют дипломатические, экономические или финансовые демарши. Шпионы всегда были, есть и будут. Ну прокололись на этот раз, поймали, - посмеются, сделают выводы и все вернется на круги своя»,&В - считает Романчук.

Скандал с арестованным в Белоруссии украинским шпионом накаляется. На Украине уже слышны призывы применить излюбленный экономический инструмент - торговые санкции - теперь и против Минска. Сможет ли политический конфликт перерасти в экономическую войну, как она может выглядеть, и кто выйдет из нее победителем? Отношения Украины с Белоруссией накалились&В из-за арестованного белорусскими органами журналиста Павла Шайроко , обвиняемого в работе на украинскую военную разведку. Не так давно КГБ Белоруссии задержало еще одного гражданина Украины – директора «Завода утяжелителей» Александра Скибу, правда, по неофициальной информации, за взятку.Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»&В Дмитрий Бондаренко уже привал Украину не доверять&В Александру Лукашенко, допуская, что Минск может выслать украинских дипломатов. А главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ»&В Юрий Бутусов призвал официальный Киев ввести санкции в отношении Белоруссии.Может ли политический конфликт перерасти в экономический? И стоит готовиться к торговой войне между двумя бывшими советскими республиками?Санкции – это все-таки в первую очередь политически-экономический инструмент США. Тогда как страны СНГ предпочитают пользоваться более «рыночными» методами – торговой войной. Собственно, до сих пор качелеобразные отношения двух стран в момент их охлаждения выливались именно в такую форму конфронтации. Но самое интересное, что, как и в случае с Россией, разрыв торговых отношений с Белоруссией будет намного более вредоносен для самой Украины.Периодически между двумя странами возникают торговые споры – то конфетные, то сахарные, то пивные, то цементные. Так, в 2014 году Украина вводила заградительные пошлины на поставку белорусских молочных продуктов, кондитерских изделий, пива, холодильников, автомобильных шин, удобрений, ламп накаливания. Это был такой расширенный ответ на то, что Белоруссия ввела лицензирование для пива и кондитерских изделий, произведенных вне Таможенного Союза, в том числе на Украине. В итоге при получении лицензии, жаловались украинские производители, от них требовали повышения розничной цены в два и более раза.&ВНо сторонам всегда удавалось быстро находить общий язык. Правда, в силу кризиса и падения платежеспособности на Украине товарооборот с Белоруссией резко просел – с 6,25 млрд долларов в 2013 году до 2,8 млрд долларов в 2016-м. Причем, в прошлом году он еще показал рост на 10,5%. В этом году товарооборот увеличивается уже более чем на 20%. Заметно небольшое оживление.Но главное, чтоотмечает Дмитрий Лукашов из&В IFC&В Markets. Так, по данным украинской статистики, в 2016 году Украина продала белорусам товаров всего на 903 млн долларов, а купила – на 2,8 млрд долларов.Но самое интересно, что почти 70% белорусского экспорта на Украину составляют нефтепродукты и нефть (1,9 млрд долларов в 2016 году). Белоруссия – основной поставщик автомобильного бензина на Украину, Россия продает Украине куда меньше.Украина также покупает немного белорусских удобрений, тракторов и грузовиков (на одну-две сотни миллионов долларов). А белорусы в свою очередь импортируют украинский жмых для производства корма для животных и черные металлы. Остальные статьи (мебель, например) составляют менее 100 млн долларов.Поэтому единственным серьезным и болезненным шагом со стороны Украины против экономики Белоруссии может стать отказ от закупки белорусского бензина. И это будет сильный удар по Белоруссии. «Доля Украины во внешней торговле Белоруссии составляет 7,5% и она находится на втором месте после России, которая занимает примерно 52%. Это не так мало», - говорит Лукашов.Минск, безусловно, потеряет серьезную статью доходов, но Киев повергнет свою страну в хаос из-за дефицита бензина. А это имеет значение и для снабжения Вооруженных сил. Сложно представить, что Киев может решиться на такой безумный шаг. Впрочеем, киевское руководство не раз демонстрировало и куда более экзотические решения в области экономики в угоду своим политическим принципам.«Думаю, что отчаянное положение в экономике Украины и склонность ее властей к популизму может привести к введению экономических санкций против Белоруссии. Но это только усугубит положение рядовых украинцев: страна находится в глубокой рецессии и заместить белорусский импорт внутренним производством не сможет. В качестве последствий - снижение инвестиций в страну и рост цен на топливо», - говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».Ровно так же Киев в 2014 году отказался покупать российский газ напрямую у Газпрома. К чему это привело? К тому, что европейские трейдеры покупают этот газ у Газпрома и перепродают его с наценкой Украине. Ровно такой же сценарий можно провернуть и с импортным бензином.«Нефтепродукты могли бы поставлять и европейские компании. Украина уже закупает природный газ в Европе, несмотря на то, что он дороже российского. Она вполне может начать закупать и европейский бензин»,&В - не исключает Лукашов.Проигрывают от этого снова украинские граждане и украинская промышленность, ведь стоимость и так недешевого бензина взлетит еще больше. Пойдет ли Киев на это – зависит исключительно от заинтересованных европейских структур и их союзников внутри страны.Но белорусский экономист не видит для предпосылок для такого сценария. «Для того, чтобы были экономические санкции или торговая война, необходимы политические мотивы, и чтобы были группы влияния, которым такой сценарий выгоден. Ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Украины я не вижу тех мощных групп, которые бы толкали руководителей стран к такому развитию ситуации», - говорит руководитель научно-исследовательского центра Мизеса (Минск) Ярослав Романчук.По его мнению, этот скандал так или иначе будет купирован в силу имеющейся взаимозависимости двух стран по торговле нефтепродуктами и продуктами питания. Но главное, говорит, для Белоруссии важно с геополитической точки зрения сохранить статус страны как площадки для минских мирных переговоров. «Никто еще пока формально эту идею не похоронил, поэтому белорусское руководство будет стараться максимально корректно себя вести как с Украиной, так и с Россией, Казахстаном и Европой, придерживаясь этой стратегии поведения»,&В - считает Романчук.Кроме того, у Порошенко есть другой рычаг давления в переговорах с Лукашенко – это членство Украины в ВТО. «Украина уже в ВТО и нам, чтобы вступить в этот клуб, необходимо будет получить разрешение Украины. Вот здесь начнутся интенсивные торговые переговоры, результат которых будет зависеть именно от того, насколько лоббисты в разных странах имеют возможности договариваться и продвигать свои позиции», - поясняет белорусский экономист.Он уверен, что и Киев вряд ли пойдет на разрыв отношений с соседом. «На Украине есть самые разнообразные точки зрения, и радикальные, и призывы к санкциям, но я не думаю, что они серьезно рассматриваются органами госуправления на Украине – ни президентом, &В ни правительством, ни советом безопасности. Поэтому я не думаю, что последуют дипломатические, экономические или финансовые демарши. Шпионы всегда были, есть и будут. Ну прокололись на этот раз, поймали, - посмеются, сделают выводы и все вернется на круги своя»,&В - считает Романчук. Оригинал (на 21/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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