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наука и техника
21/11/2017 03:00

Загадочная модель Skoda попала в объектив папарацци

Автошпионы сумели зафиксировать на камеру загадочную модель кроссовера Skoda во время его испытаний на Нюрбургринге. Интрига заключается в том, что о новой модели SUV Skoda ничего неизвестно.


По мнению большинства экспертов, чешский бренд тестирует новую модификацию внедорожника Kodiaq. Некоторые полагают, что в кадр попала заряженная версия Kodiaq vRS, о чем свидетельствуют неокрашенные бамперы автомобиля. С большой вероятностью можно предположить, что чешские автоинженеры проводят тесты начальной версии новой модели.


Есть также мнение, что перед нами гибридная модификация Skoda Kodiaq. Если такое предположение окажется верным, то данная машина может стать самой мощной версией в линейке кроссоверов Skoda. Следует отметить, что гибридные силовые установки сейчас находятся в тренде и автомобили с такими агрегатами очень популярны среди пользователей.


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Оригинал (на 21/11/2017): autodriving.net

 

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21/11/2017

 

Загадочная модель Skoda попала в объектив папарацци

 

Автошпионы сумели зафиксировать на камеру загадочную модель кроссовера Skoda во время его испытаний на Нюрбургринге. Интрига заключается в том, что о новой модели SUV Skoda ничего неизвестно. По мнению большинства экспертов, чешский бренд тестирует новую модификацию внедорожника Kodiaq. Некоторые...

 

 

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