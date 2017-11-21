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21/11/2017
Загадочная модель Skoda попала в объектив папарацци
Автошпионы сумели зафиксировать на камеру загадочную модель кроссовера Skoda во время его испытаний на Нюрбургринге. Интрига заключается в том, что о новой модели SUV Skoda ничего неизвестно. По мнению большинства экспертов, чешский бренд тестирует новую модификацию внедорожника Kodiaq. Некоторые...
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