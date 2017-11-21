Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале

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21/11/2017
«Калашников» поплывет за зерном
Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. В год планируется...
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