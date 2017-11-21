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21/11/2017
В МГУ заинтересовались возбуждением
Ученые МГУ разработали новый метод спектроскопии, который позволяет изучать быстропротекающие процессы, например, переходами из возбужденного состояния вещества. Для этого они применяют запутанные фотоны — частицы света, квантовые свойства которых остаются связанными даже на очень большом...
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