На iPhone X запустили Windows 95

Видео: Hacking Jules / YouTube

Автор YouTube-канала Hacking Jules запустил Windows 95 на iPhone X с помощью эмулятора Power DOS. Отмечается, что операционная система отлично работает на смартфоне, а также поддерживается сенсорное управление. В качестве примера блогер сперва запустил «Сапера», после чего сыграл в SimСity 2000.

Ранее iPhone X был признан одним из лучших гаджетов года по версии Time. Устройство заняло второе место в рейтинге и, по мнению авторов статьи, создало новый стандарт для смартфонов будущего.



