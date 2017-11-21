Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
«Аэрофлот» возобновил полеты в Непал «Аэрофлот» возобновил полеты в Непал В сети поразились непосредственности российской баскетболистки В сети поразились непосредственности российской... Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о прокуроре Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о... Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары На iPhone X запустили Windows 95 На iPhone X запустили Windows 95
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
21/11/2017 10:48

На iPhone X запустили Windows 95

На iPhone X запустили Windows 95
Видео: Hacking Jules / YouTube

Автор YouTube-канала Hacking Jules запустил Windows 95 на iPhone X с помощью эмулятора Power DOS. Отмечается, что операционная система отлично работает на смартфоне, а также поддерживается сенсорное управление. В качестве примера блогер сперва запустил «Сапера», после чего сыграл в SimСity 2000.

Ранее iPhone X был признан одним из лучших гаджетов года по версии Time. Устройство заняло второе место в рейтинге и, по мнению авторов статьи, создало новый стандарт для смартфонов будущего.


 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США на модернизацию и поддержание ядерного оружия планируют потратить около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News. Данная сумма...
 

Ребенок обошел защиту iPhone X

Ребенок обошел защиту iPhone X

Американец Аттаулла Малик (Attaullah Malik) обнаружил, что его 10-летний сын может разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID. При этом смартфон Аттаулы сын разблокировать не может....
 

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Медики из штата Колорадо (США) утверждают, что зафиксировали первый в мире смертельный случай, вызванный передозировкой марихуаны. В руки врачей попал 11-месячный ребенок, доставленный в...
 

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

По мнению британского физика Стивена Хокинга, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества. Машины смогут воспроизводить и улучшать сами себя,...
 

Найдено эффективное средство против смертоносного рака

Найдено эффективное средство против смертоносного рака

Исследователи из Университета Кардиффа разработали способ поиска и уничтожения аномальных T-клеток, которые способствуют возникновению крайне агрессивной формы рака крови — T-клеточной...
 

Экипажу МСК привезут кишечную палочку

Экипажу МСК привезут кишечную палочку

Кишечную балочку отправят на Международную космическую станцию. Запуск корабля Cygnus с грузом должен состояться днем 12 ноября. Экипаж МКС будет изучать, как микрогравитация влияет на...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Хронометры Longines получили сертификат COSC Хронометры Longines получили сертификат COSC     Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон     Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок
последняя новость  
 

 

Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии

21/11/2017

 

Путин и Асад приступили к новому этапу урегулирования в Сирии

 

Четырехчасовое личное общение Владимира Путина и Башара Асада в Сочи обретает дополнительную значимость с учетом предстоящих в среду там же в Сочи переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Раньше, в том числе со стороны Дамаска, акцент делался на военной победе, теперь речь идет политическом...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 