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наука и техника
21/11/2017 12:00

Разбился сверхзвуковой самолет ВВС США

Разбился сверхзвуковой самолет ВВС США

В штате Техас на границе с Мексикой разбился военный учебно-тренировочный самолет T-38 Talon, сообщает база ВВС США в городе Дель-Рио. Из двух пилотов один погиб, второй госпитализирован.

вЂ” U.S. Air Force (@usairforce) 21 ноября 2017, 02:27
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00:01 — 20 ноября
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Катастрофа произошла 20 ноября 2017 года примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 по московскому времени 21 ноября 2017 года) северо-западнее базы вблизи города Сан-Антонио.

Причины случившегося неизвестны. На месте аварии работают чрезвычайные службы и военные. ВВС США выразили соболезнования семье и друзьям пилотов.

Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon используются американскими военными в учебных целях. ВВС США располагают более 500 таких машин. Стоимость одного самолета оценивается в шесть миллионов долларов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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