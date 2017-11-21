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наука и техника
21/11/2017 12:48

Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров

Раскрыты неожиданные обстоятельства вымирания динозавров

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что падение на Землю астероида, погубившего динозавров, привело к еще более худшим последствиям, чем считалось ранее. Согласно выводам ученым, из-за того, что небесное тело врезалось в поверхность планеты под углом, в атмосферу были выброшены огромные количества серы. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Раньше считалось, что астероид упал на территорию современного полуострова Юкатан под углом в 90 градусов. Однако результаты исследования, проведенного в ходе буровых работ на дне Мексиканского залива, где располагается часть древнего ударного кратера Чиксулуб, показали, что угол падения составлял около 60 градусов. В результате в воздух поднялось в три раза больше серы, чем указывали прежние оценки.

Серные газы способствуют охлаждению атмосферы. В результате температура воздуха у поверхности Земли понизилась на 26,7 градуса Цельсия почти за сутки. Астероидная зима продлилась несколько лет, пока пыль не осела. Однако охлаждение океанов длилось гораздо дольше — порядка сотни лет. Это привело к вымиранию большого числа видов морских организмов, включая ихтиозавров и головоногих моллюсков аммонитов и белемнитов.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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