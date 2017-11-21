В США признали невозможность слежки за российскими самолетами в Сирии

В Военно-воздушных силах США заявили о невозможности наблюдений за российскими самолетами в Сирии. Мнение одного из американских офицеров, участвующих в боевых действиях в регионе, приводит Aviation Week.

Военнослужащий сообщил, что для патрулирования неба над сирийской территорией США используют исключительно истребители F-22. У них ограничены возможности передачи данных в тактическую систему Link 16, куда поступает и обрабатывается информация с самолетов американских ВВС, а также нет инфракрасных устройств и специальной оптики, позволяющих проводить наблюдения в ночное время, заявил он. Данных недостатков лишены истребители F-15 и у F-35, однако в Сирии их не применяют.

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«Пилоты вынуждены использовать обычные рации и напрямую сообщать диспетчерам то, что видят перед собой. Нет нашлемной системы целеуказания, приходится поворачивать голову и искать чужой самолет, который был виден некоторое время назад. Удобнее было бы отслеживать координаты чужого самолета сразу на шлеме», — сказал офицер.

Он также отметил, что американцы «часто пытаются выйти на связь с российскими летчиками, но те на сигналы не отвечают». Военнослужащий добавил, что не знает, «следят ли русские за их частотой или нет».

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.