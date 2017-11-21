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наука и техника
21/11/2017 16:16

Жизнь оказалась занесенной из космоса

Жизнь оказалась занесенной из космоса

Ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что жизнь на Земле возникла благодаря потокам космической пыли, которые занесли на планету биологические молекулы или даже примитивные формы жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По словам исследователей, микроскопические живые организмы способны мигрировать с планеты на планету, когда пылевые потоки сталкиваются с внешними слоями атмосферы. Скорость потоков должна составлять 70 километров в секунду, чтобы частицы, находящиеся на высоте 150 километров над поверхностью, были выбиты за пределы гравитационного притяжения.

Некоторые виды бактерий, растений и мелких животных могут выживать в условиях вакуума. Эксперименты на космическом аппарате «Фотон-М3» показали, что к подобным существам относятся тихоходки — крошечные членистоногие размером от 0,1 до 1,5 миллиметров.

В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Current Biology, биологи из нескольких стран показали, что некоторые тихоходки способны полностью восстанавливать свои жизненные функции и производить жизнеспособное потомство после пребывания в открытом космосе.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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