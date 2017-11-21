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наука и техника
21/11/2017 19:32

Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии

Россия испытала электромагнитное оружие в Сирии

Военные России в Сирии с октября 2017 года начали испытания образцов электромагнитного оружия, разработанных частными российскими компаниями, сообщает «Российская газета».

Тестируемое электромагнитное оружие предназначено для подавления сигналов GPS и Wi-Fi, используемых боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) для управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами).

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В ходе тестов проверяется способность изделий к работе в условиях боевых действий, в частности, помехоустойчивость. Полученная информация передается разработчикам БПЛА. Подобные системы, отмечает издание, применимы для дронов легче 200 килограммов.

Издание отмечает, что БПЛА могут нанести серьезный урон инфраструктуре сирийских войск, в частности, такие аппараты участвовали в подрыве склада боеприпасов правительственной армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре.

ВКС России наносят удары по террористам в Сирии с осени 2015 года.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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