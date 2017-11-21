5 лучших и 5 худших автомобилей, проверенных годами

Эксперты из немецкой компании TUV проанализировали более 9 миллионов протоколов характерных поломок автомобилей, с которыми владельцы обращаются на СТО. На основании этих данных был составлен рейтинг самых надежных и самых проблемных автомобилей в разных возрастных группах.

1. Автомобили возрастом 2-3 года.



Самым надежным автомобилем данной возрастной категории признан Mercedes Benz GLK-Class. Даже при интенсивной эксплуатации машины в течение трех лет вероятность ее поломки не превышает 2,1%.



Самым проблемным автомобилем в этой категории назван Kia Sportage. После двух лет его эксплуатации вероятность поломок составляет 11,5%. Покупать такое авто не рекомендуется.

2. Машины от 4 до 5 лет.



Первенство по надежности в данной категории также принадлежит немецкому автомобилю Mercedes Benz SLK-Class. После пятилетней эксплуатации вероятность поломки составляет всего 2,9%.



Лидером антирейтинга в этой возрастной группе принадлежит Dacia Logan. Вероятность его поломки составляет 22,6%.

3. Возраст автомобилей 6-7 лет.



Японцам удалось создать очень качественный автомобиль Mazda 3, вероятность поломки которого после 7 лет использования составляет всего 6,8%.



Модель Chevrolet Matiz отличается не только маленькими габаритами, но и низким качеством. После 7 лет эксплуатации машина доставит владельцу немало хлопот, ведь вероятность ее поломки составляет 31,6%. А что вы хотели от бюджетного автомобиля?

4. Машины возрастом 8-9 лет.



Лучшим в этой возрастной категории опять представитель немецкого автопрома спортивный Porsche 911 Carrera. Необходимо отметить, что данное авто эксплуатируется в усиленном режиме, тем не менее, вероятность его поломки спустя 9 лет составляет всего 9,9%.



Худшей автомашиной стала французская модель Renault Laguna. Вероятность ее поломки равняется 35,3%.

5. Машины возрастом 10-11 лет.



В столь преклонном возрасте даже самые надежные автомобили могут выходить со строя. Но все же лавры первенства и в этой возрастной категории достаются Porsche 911 Carrera. Вероятность поломки равна 15-20%.



Худшим автомобилем стал Mercedes Benz M-Class, который ломается с вероятностью 42%.

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