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наука и техника
22/11/2017 02:16

Китай показал «магическое оружие»

Китай показал «магическое оружие»

В Китае создан плавающий танк VN18, способный развивать рекордную в своем классе скорость. Китайская медиагруппа CGTN (China Global Television Network) назвала разработку «магическим оружием». Ролик она выложила на своем YouTube-канале.

На суше танк способен перемещаться на скорости до 65 километров в час, а на воде — до 30 километров в час. VN18 оснащен пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Масса «магического оружия» составляет 26,5 тонны. Для управления машиной необходимы три пилота, помимо них танк способен вмещать 11 солдат.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

22/11/2017

 

Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге

 

Полиция Гонконга арестовала 19-летнюю модель из Греции за попытку провести через границу кокаин. 2,6 килограмма наркотика девушка прятала в потайном отсеке своего рюкзака. Она стала же четвертой контрабандисткой наркотиков, пойманных таможней Гонконга за последнюю неделю.

 

 

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