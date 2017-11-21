В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион

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21/11/2017
Накопленный Украиной газ маскирует отсутствие угля
В украинские подземные хранилища газа (ПХГ) к зиме закачано почти на 3 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. Это позволило украинскому правительству делать бравурные заявления о готовности к отопительному сезону. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что Украина решила одну...
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