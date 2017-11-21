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спорт
21/11/2017 04:32

В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион

Видео: @APSouthRegion / Twitter

Крытый стадион «Джорджия Доум» в Атланте (iштат Джоржия, США) был снесен за считанные секунды. Видео было опубликовано на странице Associated Press в Twitter.

Арена использовалась с 1992 года и вмещала в себя 71 250 зрителей. Стадион являлся домашним для команды по американскому футболу «Атланта Фэлконс».

За время использования арена приняла около 1400 спортивных мероприятий, включая баскетбольный турнир на Олимпийских играх 1996 года, которые прошли в Атланте.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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