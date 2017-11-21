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спорт
21/11/2017 07:16

Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз

Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз

Аргентинский полузащитник «СКА-Хабаровск» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча 17-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на канал «Наш Футбол».

«Было очень непросто, очень-очень. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног. Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату. Мой контракт действует ещё полгода, и я хотел бы здесь остаться», — сказал Барбаро.

Встреча прошла 18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов и завершилась победой московского клуба со счетом 4:2. На игре замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, а российский защитник Алексей Березуцкий и болгарский полузащитник Георги Миланов поломали ноги.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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