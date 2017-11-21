Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале Объявлен полный разгром ИГ Объявлен полный разгром ИГ Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих Горящий завод обрушился на головы индийских рабочих Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины... Определена самая высокооплачиваемая певица в мире Определена самая высокооплачиваемая певица в мире
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
21/11/2017 08:00

Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу

Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Видео: БК "Челбаскет" (Челябинск) / ВКонтакте

Баскетболист Георгий Багров из клуба «Челбаскет» Южно-Уральского государственного университета забросил мяч с середины площадки через конструкцию крыши в матче студенческой лиги против Тюменского индустриального университета «Гвардия». Видео было опубликовано на странице БК «Челбаскет» во «ВКонтакте».

Результативный бросок был совершен на последних секундах первой половины встречи. Мяч после броска Баркова с центра площадки пролетел через отверстие в конструкции крыши и попал в кольцо.

Встреча завершилась поражением «Челбаскета» со счетом 62:75.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

Желание ФИФА поискать допинг в российском футболе назвали истерией

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о возможных попытках ФИФА обсудить с информатором WADA Григорием Родченковым допинг в российском футболе. «Истерия вокруг чемпионата мира по...
 

Тренер-мем высказался о договорных матчах в футболе

Тренер-мем высказался о договорных матчах в футболе

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» и московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о договорных матчах во второй российской лиге (ПФЛ). «Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч...
 

Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз

Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз

Аргентинский полузащитник «СКА-Хабаровск» Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча 17-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА, которая прошла в Хабаровске при 20-градусном...
 

Барселона продлила контракт с Лионелем Месси

Барселона продлила контракт с Лионелем Месси

Барселона продлила контракт с аргентинцем Лионелем Месси до 30 июня 2021 года. Новый контракт был заключен через несколько дней после свадьбы Лионеля Месси и его 30-летней избранницы Антонеллы...
 

«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» проиграл испанской «Севилье» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Севилье и завершилась со счетом 2:1. Таким образом, в активе чемпионов...
 

Неймар разочаровался, симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ

Неймар разочаровался, симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар потерял мотивацию к выступлению в чемпионате Франции и по этой причине пропустил последний матч турнира с «Анже». Бразилец разочарован низким...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал     Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму     Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз
последняя новость  
 

 

«Калашников» поплывет за зерном

21/11/2017

 

«Калашников» поплывет за зерном

 

Концерн «Калашников» займется водными перевозками зерна и построит для этого сухогрузы общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Концерн создаст Волго-Донскую судоходную компанию для грузоперевозок в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. В год планируется...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 