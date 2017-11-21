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спорт
21/11/2017 13:16

Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение

Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал одной из девушек предложение

Болельщик клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» сделал предложение девушке из группы поддержки по имени Эринн во время матча регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Видео было опубликовано на YouTube-канале Sports And News.

В перерыве встречи танец чирлидерш неожиданно прервался, на площадке осталась одна Эринн. Она не поняла в чем дело, но талисман «Детройта» Хупер задержал девушку, в этот момент к ней вышел возлюбленный с кольцом в руке и сделал предложение. Эринн ответила согласием.

22 июня во время матча Россия — Португалия болельщица предложила футболисту Криштиану Роналду пожениться. В той встрече Кубка Конфедераций игрок «Реала» стал автором единственного гола.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Мохнатый паук взял в заложники австралийку

21/11/2017

 

Мохнатый паук взял в заложники австралийку

 

Девушка из Австралии 20 минут не решалась выйти из машины из-за жуткого паука. Она заметила его, пока ехала домой вечером в пятницу. Мохнатое членистоногое сидело прямо над ней. Австралийка не придумала, как можно от него избавиться, поэтому решила просто его не замечать всю дорогу домой.

 

 

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