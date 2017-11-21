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спорт
21/11/2017 15:32

Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в расписание Кубка мира сезона-2018/19. Об этом сообщается на сайте союза.

Календарь Кубка мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в словенской Поклюке с 3 по 9 декабря 2018 года, а последний — в норвежском Осло с 18 по 24 марта 2019 года. Изначально планировалось, что турнир завершится 25 марта 2018 года девятым этапом в Тюмени.

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Cоревнования Кубка мира также пройдут в Хохфильцене (Австрия), Нове Место (Чехия), Оберхофе, Рупольдинге (оба - Германия), Антхольце (Италия), Канморе (Канада), Солджер Холлоу (США). Чемпионат мира по биатлону с 7 по 17 марта примет шведский Эстерсунд.

16 ноября 2017 года Всемирное антидопингового агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, так как Россия не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории. Решение о допуске россиян к Олимпийским играм-2018 МОК должен принять 5-7 декабря.

В декабре 2016 года WADA заподозрило три десятка российских биатлонистов в применении запрещенных веществ. В марте 2017 года Россию лишили права проведения мирового первенства-2021 в Тюмени с формулировкой «из-за несоответствия страны кодексу WADA».

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

21/11/2017

 

Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону

 

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в расписание Кубка мира сезона-2018/19. Календарь Кубка мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в словенской Поклюке с 3 по 9 декабря 2018 года, а последний — в норвежском Осло с...

 

 

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