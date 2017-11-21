Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В Ницце задержали российского сенатора Керимова В Ницце задержали российского сенатора Керимова РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках из-за чернокожего мужа Актриса из «Гарри Поттера» рассказала о фекальных атаках... Саша Барон Коэн заплатит за туристов в «купальниках Бората» Саша Барон Коэн заплатит за туристов в «купальниках Бората» Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
21/11/2017 17:16

РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз

РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) отказалась переносить матч 18-го тура между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» из-за низкой температуры. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча должна состояться 27 ноября в Хабаровске. «Анализ прогнозов температуры на матч не превышает нормы. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от минус 10 до минус 12 градусов», — заявили в пресс-службе РФПЛ.

Представители лиги добавили, что в случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья.

18 ноября «Локомотив» отправил официальный запрос в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу в более теплое место. В этот же день в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов состоялся матч между ЦСКА и «СКА-Хабаровском». В его ходе два футболиста московского клуба — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов — получили переломы малых берцовых костей. На игре также замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter

В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из города Менхенгладбах пошутил про удвоение количества символов в Twitter. «Спасибо, что дали нам аж 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться...
 

Исинбаева назвала членов WADA беспредельщиками

Исинбаева назвала членов WADA беспредельщиками

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала беспределом решение учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать Российское...
 

Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола

Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола

В матче 15-го тура чемпионата Мексики между «Толукой» и «Монарксом» главный судья преждевременно дал свисток об окончании встречи. Защитник «Толуки» получил право пробить пенальти, но угодил...
 

Болельщики рассказали о давке после матча Россия — Аргентина

Болельщики рассказали о давке после матча Россия — Аргентина

После товарищеского матча между футбольными сборными России и Аргентины образовалась давка. Об этом рассказали посетившие матч болельщики на своих страницах в Twitter. Пользователь по имени...
 

Неймар в слезах отказывался от перехода в ПСЖ

Неймар в слезах отказывался от перехода в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар со слезами просил руководство «Барселоны» отклонить предложение ПСЖ и не продавать его во французский клуб. Футболист дважды обращался к президенту Жозепу...
 

Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах

Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что многие спортсмены пристрастились к алкоголю из-за отстранения от участия в Олимпийских играх 2016 года. По его...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Последствия подрыва 50 человек в мечети показали на видео Последствия подрыва 50 человек в мечети показали на видео     Жизнь оказалась занесенной из космоса Жизнь оказалась занесенной из космоса     Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону Россию лишили этапа Кубка мира по биатлону
последняя новость  
 

 

Россияне влезли в микродолги

21/11/2017

 

Россияне влезли в микродолги

 

Микрофинансовые организации отчитались о резком росте одобрения новых микрозаймов. С начала года доля одобрения микрозаймов выросла на 12 процентных пунктов, достигнув 64,7 процента. За календарный год (с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 года) этот показатель вырос на 18,4...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 