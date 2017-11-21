РФПЛ сочла нормальным проводить матч в мороз

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) отказалась переносить матч 18-го тура между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» из-за низкой температуры. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча должна состояться 27 ноября в Хабаровске. «Анализ прогнозов температуры на матч не превышает нормы. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от минус 10 до минус 12 градусов», — заявили в пресс-службе РФПЛ.

Представители лиги добавили, что в случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья.

18 ноября «Локомотив» отправил официальный запрос в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу в более теплое место. В этот же день в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов состоялся матч между ЦСКА и «СКА-Хабаровском». В его ходе два футболиста московского клуба — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов — получили переломы малых берцовых костей. На игре также замерз шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.