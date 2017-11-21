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спорт
21/11/2017 18:32

Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную

Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную

Международная федерация хоккея (ИИХФ, IIHF) приняла решение о сокращении дисквалификации российского хоккеиста Даниса Зарипова. Об этом сообщается на сайте организации.

Наказание сокращено с двух лет до полугода. 36-летний нападающий сможет вернуться к играм 23 ноября.

Суд установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки. Основанием решения стала проведенная федерацией экспертиза.

Зарипов сдал положительный допинг-тест во время регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге сезона-2016/17. В тот момент он являлся игроком магнитогорского «Металлурга». В организме хоккеиста обнаружили запрещенные стимуляторы. Спортсмен не имел права выступать во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ, однако Национальная хоккейная лига 28 августа разрешила россиянину принимать участие в турнире.

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную

21/11/2017

 

Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную

 

Международная федерация хоккеяприняла решение о сокращении дисквалификации российского хоккеиста Даниса Зарипова. Ее срок уменьшен с двух лет до полугода. 36-летний нападающий сможет вернуться к играм 23 ноября. Суд установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а...

 

 

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