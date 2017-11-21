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21/11/2017
Наказанному за допинг российскому хоккеисту разрешили выступать за сборную
Международная федерация хоккеяприняла решение о сокращении дисквалификации российского хоккеиста Даниса Зарипова. Ее срок уменьшен с двух лет до полугода. 36-летний нападающий сможет вернуться к играм 23 ноября. Суд установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а...
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