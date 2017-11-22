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спорт
22/11/2017 01:00

Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады

Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады

У двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости. В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказала спортсменка.

На данный момент фигуристка находится в гипсе, но надеется восстановиться и выступить в финале Гран-при, который пройдет в Японии.

«Это будут первые в моей карьере соревнования, которые я пропущу из-за травмы, но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае для себя я приняла решение, что выступлю в финале Гран-при, несмотря ни на что», — заявила Медведева.

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11 ноября фигуристка выиграла Гран-при в японской Осаке, несмотря на падение в начале исполнения произвольной программы. Позднее россиянка сообщила, что получила незначительное повреждение. После победы в Осаке Медведева завоевала право выступить в финале Гран-при 7-10 декабря.

18-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, она дважды выигрывала финалы Гран-при. Фигуристка должна принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады

22/11/2017

 

Претендующая на золото Медведева получила травму за три месяца до Олимпиады

 

У двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. На данный момент 18-летняя фигуристка находится в гипсе, но надеется восстановиться и выступить в финале Гран-при, который пройдет в начале декабря в Японии.

 

 

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