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22/11/2017 03:48

Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его агента Джоанну Геффен.

Несколько дней назад Кэссиди был доставлен в больницу в критическом состоянии с функциональной недостаточностью органов.

Наибольшую известность Кэссиди принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х годов «Семья Партриджей». Эта роль принесла ему статус идола подростков. По окончании сериала он продолжил успешную карьеру певца и актера.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

22/11/2017

 

Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

 

Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет. Несколько дней назад Кэссиди был доставлен в больницу в критическом состоянии с функциональной недостаточностью органов. Наибольшую известность ему принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х...

 

 

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