Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди

Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его агента Джоанну Геффен.

Несколько дней назад Кэссиди был доставлен в больницу в критическом состоянии с функциональной недостаточностью органов.

Наибольшую известность Кэссиди принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х годов «Семья Партриджей». Эта роль принесла ему статус идола подростков. По окончании сериала он продолжил успешную карьеру певца и актера.

