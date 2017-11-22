|Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с...
|Модель с 2,6 килограммами кокаина задержали в Гонконге
|Китай показал «магическое оружие»
|Претендующая на золото Медведева получила травму за три...
|Гарвард заподозрили в дискриминации азиатов
|
:: все новости за 24 часа ::
|
:: все новости из этой категории на 22/11/2017 ::
|
22/11/2017
Скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди
Американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в США в возрасте 67 лет. Несколько дней назад Кэссиди был доставлен в больницу в критическом состоянии с функциональной недостаточностью органов. Наибольшую известность ему принесла роль в американском комедийном музыкальном сериале 1970-х...
:: еще в этом разделе ::
:: результаты опроса ::