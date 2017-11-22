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22/11/2017 04:32

Швейцарские часовщики сделали классические часы демократичными

Швейцарские часовщики сделали классические часы демократичными

Швейцарский часовой бренд Tissot представил коллекцию автоматических часов Everytime Swissmatic. Об этом сообщается на сайте бренда.

Модели в стальных либо стальных с золотым PVD-покрытием 40-миллиметровых корпусах демонстрируют часы, минуты и секунды, а также дату в апертуре в традиционном положении «3 часа». Механизм разработан на базе механизма Sistem51 бренда Swatch и производится в Швейцарии. На циферблатах лаконичного классического дизайна белого либо черного цвета расположены узкие длинные часовые метки в стиле 1960-1970-х годов либо обозначения арабскими цифрами в стиле медицинских или авиационных приборов. Часы снабжены кожаными ремешками либо ремешками-стропами NATO. Стоимость часов составляет около 400 долларов за модель в стальном корпусе и около 500 долларов за модель в корпусе с золотым PVD-покрытием.

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Ранее сообщалось, что Tissot представил новые мужские хронографы Tissot Chrono XL в корпусах диаметром 45 миллиметров. Корпуса часов выполнены из стали с PVD-покрытием или из матированной стали с темно-зеленым, синим либо черным циферблатом с крупными арабскими цифрами.

Tissot — швейцарская часовая компания, основанная в 1853 году в городе Ле Локль (кантон Юра, Швейцария). В разное время была и является официальным хронометристом и партнером спортивных ассоциаций MotoGPTM, FIM World Superbike, FIBA, AFL, RBS 6 Nations Rugby и чемпионатов мира по велоспорту, фехтованию и хоккею с шайбой. Компания входит в корпорацию Swatch Group.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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