Умер Дмитрий Хворостовский

Эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 ноября.

По словам Маликова, Хворостовский скончался в Лондоне. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — заявил он.

О смерти Хворостовского также сообщил ТАСС агент оперного певца.

Ранее в среду Маликов опубликовал в Twitter пост, в котором также объявил о кончине артиста. Позже твит был удален.

В октябре о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю позднее эту информацию опроверг.