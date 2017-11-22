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22/11/2017 08:00

Умер Дмитрий Хворостовский

Умер Дмитрий Хворостовский

Эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 ноября.

По словам Маликова, Хворостовский скончался в Лондоне. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — заявил он.

О смерти Хворостовского также сообщил ТАСС агент оперного певца. Исполнителю было 55 лет.

Ранее в среду Маликов опубликовал в Twitter пост, в котором также объявил о кончине артиста. Позже твит был удален.

Скриншот: @DmitryMalikov
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В октябре о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю позднее эту информацию опроверг.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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