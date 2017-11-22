Россияне устремились во французские Альпы

Приток российских туристов на горнолыжные курорты Франции увеличился в этом году по сравнению с сезоном 2015-2016 годов на 34 процента. Об этом рассказала «Ленте.ру» директор по маркетингу и развитию бизнеса компании Club Med в России Валерия Заруднева во время пресс-конференции, посвященной обзору тенденций горнолыжного рынка в России.

«После олимпиады в Сочи в 2014 году заметно увеличился интерес россиян к зимним видам спорта, в особенности к горным лыжам. К примеру, в сезон 2017 года французские Альпы посетило около 200 тысяч туристов из России, тогда как в прошлом году их было немногим более 160 тысяч.

Если говорить о 4-5-звездочных горнолыжных курортах, Австрии отдают предпочтение 42 процента туристов, Италии — 29 процентов, Франция пока на третьем месте — ее выбирает 20 процентов россиян, но эти показатели стремительно растут», — сообщила она.

«Несмотря на близость культур наших стран, российские туристы все же привнесли новизну на французские горнолыжные курорты. Наши сограждане ввели моду на меха, красивые сумки и комбинезоны на склонах. Раньше одежда была сугубо профессиональная, без декоративных элементов», — рассказал «Ленте.ру» директор розничной сети Bosco Fresh и Bosco Sport Виктор Нехаев.

Все лучшие горнолыжные курорты Франции с 2016 года объединены в один регион Рона-Альпы. Ежегодно туристы всего мира пополняют бюджет региона на 19,7 миллиардов евро.