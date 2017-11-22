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22/11/2017 08:32

Турист сел в термальный бассейн и умер

Турист сел в термальный бассейн и умер

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. Об этом сообщает портал radionz.co.nz.

21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

В полиции сообщили, что тело находилось в горячем бассейне в положении лицом вниз. Паспорт иностранца был найден, и информация о погибшем была передана в Интерпол, чтобы отыскать и оповестить родственников.

«Необходимо провести ритуал по освящению этой земли, чтобы она очистилась и снова стала благословенна», — сказал местный житель Нгати Таухаретоа (Ngati Tuwharetoa).

Спа-парк Otumuheke Stream популярен среди новозеландцев и туристов своими природными термальными источниками и привлекательным местоположением. Он находится недалеко от центра города Таупо, вблизи водопадов Хука на реке Уаикато.

Спа-процедуры имеют ряд противопоказаний: это болезни почек и сердца, недавно перенесенные операции, любые воспалительные процессы в организме.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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