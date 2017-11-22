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22/11/2017 09:00

Британцы нашли в трудах Гитлера противоядие от политкорректности

Британцы нашли в трудах Гитлера противоядие от политкорректности

Одна из британских школ объявила о введении уроков, на которых ученики смогут обсуждать работы Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Daily Mail. По словам представителей заведения, такие уроки необходимы как «противоядие от политкорректности».

Школа для мальчиков Simon Langton Boys School расположена в городе Кентерберри в графстве Кент. Курс будет называться Unsafe space («Небезопасное пространство»), и предназначен для развития «свободы мышления». На него могут записаться школьники 16-18 лет, которые готовятся к поступлению в университет.

В описании курса сказано, что учащиеся «смогут ознакомиться с самыми тревожными и будоражащими идеями без каких-либо предупреждений об их опасности». В нем будут лекции под названиями «Женщины против феминизма» и «Не все культуры созданы равными». Первый урок будет посвящен противоречивому манифесту бывшего сотрудника Google Джейса Деймора, в котором он усомнился в способностях женщин к техническим наукам.

Директор школы Мэттью Бакстер (Matthew Baxter) заявил, что «Майн кампф» Гитлера не будет изучаться глубоко, однако «положения из него будут обсуждаться». В онлайн-дискуссии многие поддержали введение курса, так как «нет лучшего способа понять, что Гитлер или Джеймс Деймор были неправы, чем проанализировать их работы».

Название курса — отсылка к термину safe space («безопасное пространство») — некое место, в котором человек может быть уверен, что не подвергнется дискриминации, критике, угрозам или какому-либо вреду.

В России книга «Майн кампф» внесена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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