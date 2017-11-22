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22/11/2017 09:00

Глава Свердловской области пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за СПИД

Глава Свердловской области пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за СПИД

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал рэпера Вячеслава Машнова (известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова), назвавшего Екатеринбург столицей СПИДа на одном из выступлений. Он пригрозил музыканту подзатыльником в Instagram в среду, 22 ноября.

«Рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург "столицей СПИДа…" Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный», — написал Куйвашев. Он отметил, что в областном центре «ценят честность, открытость и не терпят ханжества».

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Концерт Гнойного состоялся в Екатеринбурге накануне, 21 ноября. Как сообщал портал 66.ru, во время выступления рэпер заявил, что «очень рад наконец выступить в столице СПИДа», и исполнил песню «ВИЧ-активити».

В конце 2016 года сообщалось, что в Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ. Местные власти пояснили, что речь идет не о внезапной вспышке — высокие показатели заболеваемости наблюдались уже давно. В настоящее время в городе зарегистрировано 27 тысяч инфицированных (1,8 процента всего населения). Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что критический уровень заболеваемости ВИЧ наблюдается в 10 российских регионах.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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