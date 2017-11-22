Глава Свердловской области пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за СПИД

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал рэпера Вячеслава Машнова (известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова), назвавшего Екатеринбург столицей СПИДа на одном из выступлений. Он пригрозил музыканту подзатыльником в Instagram в среду, 22 ноября.

«Рэпер Гнойный на концерте назвал Екатеринбург "столицей СПИДа…" Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный», — написал Куйвашев. Он отметил, что в областном центре «ценят честность, открытость и не терпят ханжества».

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Концерт Гнойного состоялся в Екатеринбурге накануне, 21 ноября. Как сообщал портал 66.ru, во время выступления рэпер заявил, что «очень рад наконец выступить в столице СПИДа», и исполнил песню «ВИЧ-активити».

В конце 2016 года сообщалось, что в Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ. Местные власти пояснили, что речь идет не о внезапной вспышке — высокие показатели заболеваемости наблюдались уже давно. В настоящее время в городе зарегистрировано 27 тысяч инфицированных (1,8 процента всего населения). Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что критический уровень заболеваемости ВИЧ наблюдается в 10 российских регионах.