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22/11/2017 09:16

Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля

Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля

Фаррелл Уильямс предсказал стоимость кроссовок, созданных совместно с компанией Chanel, на черном рынке. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает WWD.

В интервью изданию он заявил, что перепродавать обувь будут за 40 тысяч долларов за пару. После он пофилософствовал о неважности данного разговора. «В конце концов, это просто обувь», — подчеркнул он.

По данным издания Car and Driver, автомобиль Cadillac XT5 также стоит 40 тысяч долларов.

По информации портала, первым покупателем кроссовок стал музыкант Джастин Тимберлейк.

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26 октября стало известно, что компания Chanel представила лимитированный выпуск кроссовок adidas Hu NMD, созданных в сотрудничестве с adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом. Кроссовки продаются в парижском модном мультибрендовом бутике colette с 30 октября по 25 ноября 2017 года.

31 октября сообщалось, что покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса. Большинство комментаторов высказались по поводу стоимость обуви, которая составляет тысячу долларов.

Фарелл Уильямс — американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер. Лидер, вокалист и барабанщик фанк-рок группы N*E*R*D. В 2001 году вышел первый альбом рэпера совместно с Бритни Спирс. Дебютный сольный сингл музыканта Frontin вышел в 2003 году. Обладатель звания «Самый стильный человек года» по версии журнала Esquire (2005), совладелец джинсового бренда G-Star Raw.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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