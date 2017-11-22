Раскрыты подробности смерти Хворостовского

Родственники Дмитрия Хворостовского подтвердили сообщения о смерти оперного певца. Соответствующий пост появился в Facebook в среду, 22 ноября.

«После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался утром, 22 ноября, в окружении родных», — отмечается в сообщении.

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Оперный певец до последнего сражался с болезнью, рассказал ТАСС народный артист России Денис Мацуев. «Он сражался до последнего, верил в лучшее. Когда появились ложные новости о его кончине, я подумал — ну вот, теперь будет жить долго. Примета не сработала», — отметил композитор.

Telegram-канал Super пишет со ссылкой на знакомых Хворостовского, что исполнитель перед смертью почти потерял голос. Отмечается, что месяц назад с ним по телефону общался продюсер Игорь Крутой. «Уже тогда баритон Хворостовского было практически невозможно узнать — Дмитрий едва говорил тихим голосом, превратившимся в слабый фальцет, и испытывал трудности с речью», — говорится в посте.

Первым о смерти Хворостовского сообщил эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов. Оперному певцу было 55 лет.

В октябре о кончине исполнителя объявило издание kp.ru, однако директор певца Марк Хилдрю опроверг эту информацию.