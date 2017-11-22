Раскрыты подробности смерти Хворостовского

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22/11/2017
В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах
В арсенал Вооруженных сил России входят гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ракеты донного базирования «Скиф», рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. О создании баллистических ракет «Скиф» сообщалось в 2013 году, но с того времени официальной...
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