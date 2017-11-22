В Германии предотвратили планировавшийся на Рождество теракт

Германская полиция заявила, что ей удалось предотвратить теракт, который планировался на Рождество. Как предполагают правоохранители, преступление должно было быть совершенно на праздничной ярмарке, пишет CNN.

С целью обнаружения потенциальных террористов в четырех городах ФРГ около 500 полицейских провели специальный рейд. В результате были задержаны шесть граждан Сирии. По данным полиции, сирийцы изучали районы, в которых должны состояться рождественские ярмарки, в том числе и в Берлине.

В прошлом году, 19 декабря, в центре Берлина в толпу посетителей рождественской ярмарки въехал грузовик. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

31 октября сообщалось, что немецкие спецслужбы задержали в городе Шверин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) 19-летнего сирийца, готовившего новую террористическую атаку.