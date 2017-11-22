Стали известны подробности задержания сенатора Керимова в Ницце

Российский сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце по подозрению в неуплате налогов, не признает свою вину. Об этом сообщает «Россия 24», передает «Интерфакс».

По сведениям телеканала, делом политика занимаются его адвокаты. При этом отмечается, что на территории Франции Керимов находился в частном порядке, без дипломатического паспорта. Эту информацию также подтвердили агентству РИА Новости в Совете Федерации.

«Именно поэтому в Пятой республике убеждены, что они имели право задержать россиянина», — сообщил корреспондент «Россия 24».