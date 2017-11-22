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22/11/2017 08:16

Побег северокорейского солдата попал на видео

Побег северокорейского солдата попал на видео
Видео: KCTV5 News / YouTube

Командование ООН в Сеуле опубликовало видеозапись, на которой показан побег северокорейского военнослужащего в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, передает Reuters.

Побег был совершен 13 ноября. На ролике продолжительностью около семи минут видно, что вначале гражданин КНДР передвигался на джипе, а потом машина съехала на обочину около границы с Южной Кореей. В этот момент пограничники бросились в погоню.

Военный выскочил из машины и побежал в сторону границы. В него начали стрелять. Отмечается, что мужчина получил шесть огнестрельных ранений, однако выжил и в настоящее время находится в больнице Сеула.

По словам врачей, пациенту 24 года. Он потерял много крови, но его жизни ничто не угрожает.

Обычно граждане КНДР не рискуют бежать в Южную Корею через хорошо охраняемую границу, в основном они покидают страну через Китай.

Предыстория:&В Северокорейские солдаты подстрелили бежавшего на Юг сослуживца

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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