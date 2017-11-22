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в мире
22/11/2017 08:48

Сенатора Керимова оставили во французской тюрьме еще на сутки

Сенатора Керимова оставили во французской тюрьме еще на сутки

Российскому сенатору Сулейману Керимову продлен срок задержания во Франции еще на сутки. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Эту информацию подтвердил агентству глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Обвинение политику пока не предъявлено.

21 ноября стало известно, что Керимов задержан французской полицией в Ницце. Как рассказал РИА Новости представитель российского посольства в этом городе, дипломаты добиваются его освобождения. По сведениям Reuters, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, а Bloomberg утверждает, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

Сам сенатор свою вину не признает. В российском МИД «Интерфаксу» сообщили, что французское внешнеполитическое ведомство и посольство Франции в Москве проинформированы о том, что Керимов — член Совета Федерации России, «относится к числу официальных должностных лиц и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

Отмечается, что на территории Франции политик находился в частном порядке, без дипломатического паспорта. Эту информацию также подтвердили агентству РИА Новости в Совете Федерации.

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

В марте сообщалось об обысках на вилле Hier (Лазурный Берег, Франция), владельцем которой газета Nice-Matin назвала Керимова. Представитель сенатора отрицал, что недвижимость принадлежит политику.

 

Оригинал (на 22/11/2017): lenta.ru

 

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Турист сел в термальный бассейн и умер

22/11/2017

 

Турист сел в термальный бассейн и умер

 

В Новой Зеландии турист из Кореи умер в термальном бассейне. 21 ноября тело мужчины было обнаружено в одном из бассейнов спа-парка Otumuheke Stream в городе Таупо двумя другими отдыхающими. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия в 12:30, констатировала смерть корейского гражданина.

 

 

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