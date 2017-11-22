Чиновники придумали новый способ обложить налогами блогеров и репетиторов

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22/11/2017
Аналитики позитивно оценили запуск «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера
Аналитики Deutsche Bank выпустили отчет, посвященный запуску Эргинского кластера, в котором позитивно оценили новость по запуску «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера.
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