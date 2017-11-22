Аналитики позитивно оценили запуск «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера

Аналитики Deutsche Bank выпустили отчет, посвященный запуску Эргинского кластера, в котором позитивно оценили новость по запуску «Роснефтью» Эргинского нефтяного кластера. Об этом говорится в в отчете банка.

В документе отмечается, что Эргинский проект — один из немногих по-настоящему новых проектов «Роснефти», направленных на рост добычи. Следующим проектом, по мнению экспертов, станет «Роспан». При этом запуск месторождений Тагул и Сузун, также запущенных недавно, аналитики банка воспринимают, как расширение деятельности на Ванкорском месторождении.

Аналитики также отмечают, что «Роснефть» очень быстро перешла от слов к делу — еще в начале года никто не говорил об этих активах, а сегодня компания уже начала добычу на месторождении, которые сможет давать до 170-180 тысяч баррелей в сутки.

«Роснефть сможет дополнительно выиграть от удачного расположения месторождений Эргинского кластера рядом с уже добывающими активами в Западной Сибири и наличия нефтепроводов, что позволит получить синергетический эффект и обеспечит низкие операционные затраты», отмечают в DB.

21 ноября сообщалось о том, что «Роснефть» начала отгрузку первой партии товарной нефти нового Эргинского кластера в трубопроводную систему «Транснефти».

В составе первого пускового комплекса — основные объекты нефтегазодобычи и транспортировки нефти: центральный пункт сбора (ЦПС) мощностью на первом этапе 2,3 миллиона тонн нефти и более 120 миллионов кубометров газа в год, 27 кустовых площадок, газотурбинная электростанция мощностью 42 мегаватта и высоковольтные линии электропередачи, вахтовый поселок, а также трубопровод протяженностью 68 километров, обеспечивающий транспортировку нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Все оборудование на промысле — российского производства. Уже введены в эксплуатацию 133 скважины протяженностью до 4500 метров.

На следующих этапах будут пробурены 2420 скважин с долей горизонтальных добывающих скважин 93 процента (для их строительства будут привлечены 23 буровые установки), обустроены более 100 кустовых площадок с необходимой для их эксплуатации инфраструктурой. При этом максимальный уровень годовой добычи Эргинского кластера составит 8,8 миллиона тонн в год.

В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Их суммарные запасы по категориям AВС1+С2 составляют 259 миллионов тонн нефти. По своим характеристикам это легкая, низкосернистая нефть, соответствующая экспортной марке Siberian Light.